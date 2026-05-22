Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли свои аккаунты в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Это произошло после сообщений о том, что 13-летний фигурист будет выступать за сборную Азербайджана.
Федерация фигурного катания на коньках России дала Александру Плющенко открепление на заседании исполкома, которое прошло в четверг.
После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) фигурист сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
Александр Плющенко выступал по первому спортивному разряду. Он практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.