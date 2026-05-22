Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник и Туктамышева подтвердили роман

Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник почти одновременно выложили совместные фотографии из путешествия в США.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
7

Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева подтвердили роман. Они поделились совместными фотографиями на страницах в социальных сетях. Гуменник выложил снимок, где они с Туктамышевой позируют на фоне водопада. Фигуристка поделилась серией фото из разных мест в США, где они в данный момент находятся.

Слухи об их романе впервые появились во время Олимпиады в Милане, где обедитель финала Гран-при России выступал в статусе нейтрального атлета, а Елизавета работала корреспондентом Okko. Поклонники сравнили публикации в соцсетях и заметили, что они выкладывали фотографии из одних и тех же мест. Кроме того, Туктамышева делилась, что сходила в Италии на свидание в День святого Валентина.

Гуменнику 24 года, Туктамышевой — 29 лет. В США фигурист проходит стажировку у американского тренера Рафаэля Арутюняня, а Туктамышева его сопровождает.

Гуменник — чемпион России-2026. Он принимал участие в Олимпийских играх в Италии, заняв шестое место в соревнованиях одиночников. Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2021-м она завоевала серебро мирового первенства в одиночном катании. В прошлом году спортсменка объявила о завершении карьеры.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше