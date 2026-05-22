Гуменник и Туктамышева подтвердили роман

Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева подтвердили роман. Они поделились совместными фотографиями на страницах в социальных сетях. Гуменник выложил снимок, где они с Туктамышевой позируют на фоне водопада. Фигуристка поделилась серией фото из разных мест в США, где они в данный момент находятся.
Слухи об их романе впервые появились во время Олимпиады в Милане, где обедитель финала Гран-при России выступал в статусе нейтрального атлета, а Елизавета работала корреспондентом Okko. Поклонники сравнили публикации в соцсетях и заметили, что они выкладывали фотографии из одних и тех же мест. Кроме того, Туктамышева делилась, что сходила в Италии на свидание в День святого Валентина.
Гуменнику 24 года, Туктамышевой — 29 лет. В США фигурист проходит стажировку у американского тренера Рафаэля Арутюняня, а Туктамышева его сопровождает.
Гуменник — чемпион России-2026. Он принимал участие в Олимпийских играх в Италии, заняв шестое место в соревнованиях одиночников. Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2021-м она завоевала серебро мирового первенства в одиночном катании. В прошлом году спортсменка объявила о завершении карьеры.