Уно и Хонда создали дуэт в танцах на льду

Источник: Соцсети

Японские фигуристы Сема Уно и Марин Хонда объявили о создании дуэта в танцах на льду. Спортсмены сообщили, что приняли решение выступать вместе с нового сезона, говорится в их публикации в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Уно и Хонда отметили, что приняли это решение в октябре 2024 года. С того момента они начали подготовку к новому этапу карьеры и поставили перед собой цель выступить на Олимпийских играх.

«С того дня, как мы приняли это решение, мы продолжали заниматься танцами на льду, поставив перед собой цель выступить на Олимпиаде. Каждый день мы движемся вперед с новым вызовом и твердой решимостью», — говорится в заявлении.

Фигуристы подчеркнули, что за годы карьеры испытали и сложности, и радость. По их словам, теперь они хотят пройти новый путь вместе и разделить этот опыт с болельщиками.

«Мы будем накапливать дни, которыми сможем быть довольны, сохраняя чувства, которые можем разделить именно потому, что нас двое. Будем рады, если сможем делиться с болельщиками множеством впечатлений, которые встретятся нам в этом вызове», — написали Уно и Хонда.

Сема Уно — двукратный призер Олимпийских игр в одиночном катании и двукратный чемпион мира. Марин Хонда ранее также выступала в женском одиночном катании и выигрывала юниорский чемпионат мира.

В завершение заявления фигуристы обратились к болельщикам с просьбой поддержать их новый дуэт и написали: «Игра начинается».