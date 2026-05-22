Сихарулидзе переизбран главой ФФККР

Антон Сихарулидзе переизбран президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Отчетно-выборная конференция организации прошла в Москве, сообщает ФФККР.
По итогам голосования Сихарулидзе единогласно переизбрали на пост президента федерации. Он возглавляет ФФККР с февраля 2025 года.
Сихарулидзе — олимпийский чемпион 2002 года в парном катании. Также он является двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы.
В Федерации фигурного катания на коньках России поздравили Сихарулидзе с переизбранием и пожелали ему новых побед на следующем сроке.
Сихарулидзе выступал в паре с Еленой Бережной. Их победа на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити стала одним из самых известных эпизодов в истории российского фигурного катания.