Сихарулидзе ждет решения ISU по юниорам к лету

Президент ФФККР считает, что Международный союз конькобежцев может скоро принять решение о допуске российских фигуристов.

Источник: https://fsrussia.ru/

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может принять решение по допуску российских юниоров к соревнованиям под своей эгидой к началу лета. Об этом сообщает ТАСС.

«Про даты: неправильно обнадеживать людей конкретными датами, они частенько переносятся, что-то смещается, но думаю, что ISU этой весной или к началу лета обязательно примет решение по нашим юниорам», — сказал Сихарулидзе.

Глава ФФККР отметил, что не видит противоречий для допуска российских спортсменов. По его словам, текущая обстановка позволяет рассчитывать на возвращение фигуристов на международную арену.

«Вообще не вижу никаких противоречий, хотя я их не вижу и по взрослым. Но сейчас обстановка такая, которая позволяет говорить о том, что мы скоро должны начать выступать на международной арене, надеюсь, наш с ними диалог — не пустые слова», — добавил он.

Сихарулидзе также заявил, что российское фигурное катание продолжает активно развиваться. Он считает, что это должно быть аргументом для пересмотра ограничений со стороны ISU.

В начале апреля источник ТАСС сообщал, что ISU отложил рассмотрение вопроса о допуске российских юниоров до летнего конгресса. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных турниров под эгидой ISU в марте 2022 года.

На Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

