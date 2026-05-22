Сихарулидзе: «Мне неприятно читать критику»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался о критике в свой адрес. По словам главы ФФККР, негативные отзывы ему неприятны, хотя он старается относиться к ним спокойно, сообщает «Матч ТВ».
В пятницу в Москве прошла отчетно-выборная конференция, по итогам которой Сихарулидзе был переизбран президентом ФФККР.
Глава федерации также прокомментировал организацию приезда в Россию хореографа Бенуа Ришо. Сихарулидзе отметил, что в ФФККР с уважением относятся к работе специалиста, а фигуристы сами принимают решение о сотрудничестве с ним.
«Когда мне это попадается, становится страшно и неприятно. Но зачастую из того, что я видел, это неквалифицированная критика. Наверное, все должно быть в мире фигурного катания: и критика, и восхищение», — сказал Сихарулидзе.
По словам функционера, полезный спор возможен только в том случае, если человек профессионально разбирается в теме или хотя бы понимает смысл позиции, которую обсуждает.
«Возможно, где-то я сам недостаточно точно выразил свою мысль, ориентируясь на профессиональную аудиторию. А возможно, кто-то просто неправильно меня понял. Я спокойно к этому отношусь. Но кому приятно читать критику в свой адрес? Мне — неприятно», — добавил он.
Сихарулидзе возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках России с февраля 2025 года. Он является олимпийским чемпионом 2002 года в парном катании, двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы.