Сихарулидзе: Валиева и Трусова собираются возвращаться

Президент ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова (Игнатова) написали заявления об участии в следующем сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высказался о возвращении к соревнованиям Камилы Валиевой и Александры Трусовой (Игнатовой).

— И Валиева, и Трусова собираются возвращаться в спортивный сезон, они написали соответствующие заявления. Это спортсмены огромного масштаба. Нам приятно, что они вновь хотят попробовать силы в спорте. Мы будем всячески их поддерживать, потому что нам важно, чтобы они принимали участие в соревнованиях. Насколько мы видели их в шоу — они в порядке и составят конкуренцию, — передает слова Сихарулидзе «Матч ТВ».

22 мая в Москве прошла отчетно‑выборная конференция, по итогам которой Антон Сихарулидзе был переизбран на пост главы ФФККР.

В августе 2025 года в семье фигуристов Александры и Макара Игнатовых родился сын, а уже в январе 21‑летняя Игнатова объявила возвращении в спорт под руководством Этери Тутберидзе.

20‑летняя Валиева ранее отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, в ноябре 2025 года спортсменка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской.