Что стало с олимпийскими чемпионами спустя 20 лет после триумфа

Сейчас Немову 49 лет. Гимнаст давно завершил карьеру и ушел в административную работу. В 2016 году он был избран вице-президентом Международной федерации гимнастики (FIG), а в 2021 году стал советником губернатора Самарской области по спорту. В августе 2024 года он был назначен на пост министра спорта Самарской области. Его внешность тоже поменялась, волосы посеребрила седина, в облике появилась солидность и статусность, но улыбка Алексея осталась той же, что и 20 лет назад.