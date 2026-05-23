Что стало с олимпийскими чемпионами спустя 20 лет после триумфа

Для спортсменов завершение карьеры — это всегда переломный момент. Уходят ежедневные тренировки, строгие диеты и многолетний режим. Организм перестраивается, внешность меняется. Но иногда изменения бывают вызваны не только возрастом, но и трагическими событиями. Герои этой статьи — российские олимпийские чемпионы, чья жизнь и внешность после спорта преобразились кардинально.
Роман Костомаров — фигурное катание
В 2006 году фигурист Роман Костомаров выиграл олимпийское золото в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Тогда это был привлекательный молодой мужчина с отлично сложенной спортивной фигурой — образец здоровья и благополучия. Никто не мог предположить, какие испытания ждут его впереди.
Начало 2023 года стало самым страшным периодом в жизни Костомарова. Из-за тяжелой пневмонии он оказался в коме, а затем у него начался некроз тканей. Врачам пришлось принять непростое решение: фигуристу ампутировали стопы ног и кисти рук. Спортсмен провел в больнице несколько месяцев, перенес десятки сложнейших операций.
Но Костомаров не сдался. Сегодня, спустя несколько лет после трагедии, он вернулся к активной жизни: регулярно выходит на лед, занимается в тренажерном зале, плавает. В своих соцсетях он делится семейными фото с женой Оксаной Домниной и детьми — дочерью Анастасией и сыном Иваном. Фанаты отмечают, что он держит себя в отличной физической форме. Костомаров пережил клиническую смерть и ампутацию конечностей, но вернулся к полноценной жизни. Сегодня это не просто фигурист, а символ несгибаемой воли, продолжающий вдохновлять миллионы.
Алексей Немов — спортивная гимнастика
Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов был настоящим кумиром 1990-х и начала 2000-х. Красавец блондин с прекрасно сложенной фигурой восхищал своей легкостью исполнения сложнейших элементов. В 2000 году в Сиднее он взял два золота, в 1996 году в Атланте — еще два.
Сейчас Немову 49 лет. Гимнаст давно завершил карьеру и ушел в административную работу. В 2016 году он был избран вице-президентом Международной федерации гимнастики (FIG), а в 2021 году стал советником губернатора Самарской области по спорту. В августе 2024 года он был назначен на пост министра спорта Самарской области. Его внешность тоже поменялась, волосы посеребрила седина, в облике появилась солидность и статусность, но улыбка Алексея осталась той же, что и 20 лет назад.
Александр Карелин — греко-римская борьба
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин — легенда мирового спорта. Он одержал свою первую олимпийскую победу в Сеуле в 1988 году, затем выиграл золото в Барселоне-1992, а последнее — в Сиднее-2000. За свою карьеру он не проиграл ни одной схватки на международных соревнованиях в течение 13 лет (1987−2000). За безжалостные тренировки и нечеловеческие физические данные он даже получил прозвище «эксперимент».
На ковре Карелин и правда был непобедимым гигантом: его мощную фигуру и суровое лицо знал каждый болельщик. Сегодня Карелину 58 лет. Он давно завершил карьеру и ушел в политику. С 1999 года он является депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». Он занимается законотворческой деятельностью, вопросами обороны и спорта. Внешне он изменился минимально — это все тот же мощный и суровый борец, но теперь в деловых костюмах, с небольшой сединой и званием генерал-майора.
Лариса Лазутина — лыжные гонки
Пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина — одна из самых титулованных спортсменок в истории России. На Олимпийских играх в Нагано в 1998 году она взяла три золота (в гонке на 5 км классическим стилем, гонке преследования на 10 км и эстафете 4×5 км). В 2002 году в Солт-Лейк-Сити добавила к коллекции еще одно золото. В 1988 году она переехала в Одинцово, где впоследствии стала почетным гражданином города. В Одинцово в ее честь назван спортивный парк отдыха.
На пике карьеры Лазутина была известна своей мощью на лыжне и сдержанным, даже суровым выражением лица. Сегодня Ларисе Евгеньевне 60 лет. Свою спортивную карьеру она завершила в 2002 году. После этого сосредоточилась на политической и общественной деятельности. С 2003 года неоднократно избиралась депутатом Московской областной думы, а с 2016 года стала первым заместителем председателя Мособлдумы. Лазутина входила в Совет по физической культуре и спорту при президенте РФ, а также была членом исполкома Олимпийского комитета России.
Все они остаются легендами российского спорта. Просто теперь их жизнь выглядит иначе. И у каждого за плечами — не только золотые медали, но и огромный путь трансформаций, который продолжается до сих пор.