Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведева: После ОИ-2018 вырос заработок. Нули сильно прибавились

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как изменился ее доход после участия в Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На ОИ-2018 Медведева завоевала серебряную медаль в соревнованиях девушек-одиночниц, уступив только другой россиянке Алине Загитовой.

— Сколько денег приносит победа на Олимпиаде, если суммировать все — гонорары за победу, имиджевый бонус и рекламные контракты?

— Я честно вам отвечу — я не помню. И сказать не смогу, потому что Олимпиада до сих пор приносит мне заработок. Посчитать в общем и в целом невозможно.

— То есть именно Олимпиада? Не чемпионат мира?

— В основном, узнаваемость, конечно, после Олимпиады пришла. Если более конкретно отвечать: ты приезжаешь с Олимпиады — и что потом? Конечно же, рекламные контракты. Это прямо десятки миллионов рублей за определенный отрезок, типа, за два года или за год. По контракту это все прописывается с определенными обязательствами. Можно сказать в сравнении: если в спорте я зарабатывала «3 рубля», то после Олимпиады, когда пошла узнаваемость и заработок, я стала зарабатывать «40 рублей». Это не в миллионах, а в процентном соотношении. Очень сильно вырос заработок. Нули сильно прибавились, — заявила Медведева в интервью ютуб-каналу «На личный счет».

Евгения Медведева — чемпионка мира 2016 и 2017 годов, а также серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла соотечественнице Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше