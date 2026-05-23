Медведева: После ОИ-2018 вырос заработок. Нули сильно прибавились

На ОИ-2018 Медведева завоевала серебряную медаль в соревнованиях девушек-одиночниц, уступив только другой россиянке Алине Загитовой.
— Сколько денег приносит победа на Олимпиаде, если суммировать все — гонорары за победу, имиджевый бонус и рекламные контракты?
— Я честно вам отвечу — я не помню. И сказать не смогу, потому что Олимпиада до сих пор приносит мне заработок. Посчитать в общем и в целом невозможно.
— То есть именно Олимпиада? Не чемпионат мира?
— В основном, узнаваемость, конечно, после Олимпиады пришла. Если более конкретно отвечать: ты приезжаешь с Олимпиады — и что потом? Конечно же, рекламные контракты. Это прямо десятки миллионов рублей за определенный отрезок, типа, за два года или за год. По контракту это все прописывается с определенными обязательствами. Можно сказать в сравнении: если в спорте я зарабатывала «3 рубля», то после Олимпиады, когда пошла узнаваемость и заработок, я стала зарабатывать «40 рублей». Это не в миллионах, а в процентном соотношении. Очень сильно вырос заработок. Нули сильно прибавились, — заявила Медведева в интервью ютуб-каналу «На личный счет».
Евгения Медведева — чемпионка мира 2016 и 2017 годов, а также серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла соотечественнице Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.