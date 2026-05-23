Медведева: После ОИ-2018 вырос заработок. Нули сильно прибавились

— В основном, узнаваемость, конечно, после Олимпиады пришла. Если более конкретно отвечать: ты приезжаешь с Олимпиады — и что потом? Конечно же, рекламные контракты. Это прямо десятки миллионов рублей за определенный отрезок, типа, за два года или за год. По контракту это все прописывается с определенными обязательствами. Можно сказать в сравнении: если в спорте я зарабатывала «3 рубля», то после Олимпиады, когда пошла узнаваемость и заработок, я стала зарабатывать «40 рублей». Это не в миллионах, а в процентном соотношении. Очень сильно вырос заработок. Нули сильно прибавились, — заявила Медведева в интервью ютуб-каналу «На личный счет».