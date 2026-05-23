Олимпийская чемпионка Лю высказалась о следующем сезоне

Американская фигуристка Алиса Лю заявила, что пока не приняла окончательное решение о выступлении в новом сезоне.

Американская фигуристка Алиса Лю рассказала, что хочет продолжить выступления в следующем сезоне, однако пока не обсудила планы с тренерским штабом. Слова спортсменки приводит USA Today.

«Я очень хочу участвовать в соревнованиях в следующем сезоне. Мне придется со всем разобраться, потому что я еще не успела поговорить со своими тренерами и остальными», — заявила Лю.

«Если я пропущу этот сезон, то определенно выступлю в следующем, но сейчас я хочу понять, возможен ли этот сезон. Уж поверьте, я совсем не думала о своих программах», — добавила фигуристка.

В прошедшем сезоне Лю выиграла Олимпийские игры как в личном турнире, так и в командных соревнованиях.

Американская фигуристка считается одной из главных звезд мирового фигурного катания последних лет. Ранее Лю уже брала паузу в карьере, а затем вернулась к выступлениям на международном уровне.