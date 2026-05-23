Малинин высказался о возможном пропуске сезона

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что пока не принял окончательного решения об участии в следующем сезоне. Слова спортсмена приводит USA Today.
Первым турниром, на котором потенциально может выступить Малинин, станет этап Гран-при Франции. Соревнования пройдут с 23 по 25 октября.
«Все зависит просто от внутренних ощущений, пожалуй, лучше всего выразиться так. Если я почувствую, что хочу вернуться к соревнованиям, то конечно. Если нет, то, видимо, нет. Так что нужно просто посмотреть, как все сложится к тому моменту», — сказал Малинин.
Фигурист также отметил, что современное фигурное катание стало более открытым и поддерживающим сообществом по сравнению с прошлым.
«Сейчас это более здоровая среда, где мы все очень тесно связаны и поддерживаем друг друга. Мы всегда рядом, независимо от того, в какой стране, городе или месте мы катаемся», — добавил Малинин.
Малинин является одним из ведущих фигуристов сборной США и известен как первый спортсмен, исполнивший четверной аксель на соревнованиях.