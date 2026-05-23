Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинин высказался о возможном пропуске сезона

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что решение о выступлениях будет зависеть от его внутренних ощущений.

Источник: AP 2024

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, что пока не принял окончательного решения об участии в следующем сезоне. Слова спортсмена приводит USA Today.

Первым турниром, на котором потенциально может выступить Малинин, станет этап Гран-при Франции. Соревнования пройдут с 23 по 25 октября.

«Все зависит просто от внутренних ощущений, пожалуй, лучше всего выразиться так. Если я почувствую, что хочу вернуться к соревнованиям, то конечно. Если нет, то, видимо, нет. Так что нужно просто посмотреть, как все сложится к тому моменту», — сказал Малинин.

Фигурист также отметил, что современное фигурное катание стало более открытым и поддерживающим сообществом по сравнению с прошлым.

«Сейчас это более здоровая среда, где мы все очень тесно связаны и поддерживаем друг друга. Мы всегда рядом, независимо от того, в какой стране, городе или месте мы катаемся», — добавил Малинин.

Малинин является одним из ведущих фигуристов сборной США и известен как первый спортсмен, исполнивший четверной аксель на соревнованиях.