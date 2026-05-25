Названо место проведения чемпионата России по фигурному катанию

Челябинск в пятый раз примет лучших фигуристов страны. Ранее чемпионат России в городе проводился в сезонах-1992/93, 2016/17, 2020/21 и 2023/24. Также в марте 2026 года на ледовой арене хоккейного клуба «Трактор» прошел Финал Гран-при России.
Прошлый чемпионат России состоялся с 17 по 22 декабря в Санкт-Петербурге. В мужском одиночном катании впервые победу одержал участник Олимпийских игр 2026 года в Италии Петр Гуменник, у женщин золото завоевала Аделия Петросян, которая также выступила на Олимпиаде в Италии. В соревнованиях спортивных пар первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду победителями стали Александра Степанова и Иван Букин.
С февраля 2025 года Антон Сихарулидзе возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках России. Он является олимпийским чемпионом 2002 года в парном катании, двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы.