Названо место проведения чемпионата России по фигурному катанию

Прошлый чемпионат России состоялся с 17 по 22 декабря в Санкт-Петербурге. В мужском одиночном катании впервые победу одержал участник Олимпийских игр 2026 года в Италии Петр Гуменник, у женщин золото завоевала Аделия Петросян, которая также выступила на Олимпиаде в Италии. В соревнованиях спортивных пар первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду победителями стали Александра Степанова и Иван Букин.