Мишин: мне 85 лет и мои спортсмены все еще на пьедестале ЧР

«То, что я по-прежнему востребован, что работаю и получаю от этого процесса удовольствие. И не только на льду. Я уже больше тридцати лет заведую кафедрой конькобежного спорта в университете имени Лесгафта и вот недавно готовил к заседанию ученого совета отчет за пятилетний период в связи с подачей документов для переизбрания на новый срок, и, когда собрал воедино все материалы, сам был приятно удивлен: много чего сделано! Целый комплекс задач был реализован, есть еще большие планы… Перед ученым советом чувствовал себя абсолютно уверенно.



Сейчас я даже больше поглощен работой. Если раньше стремился объять необъятное — помимо тренерской деятельности, увлекался рыбалкой, сажал на даче деревья, строил, хозяйничал. Сейчас нет такой тенденции: натренировал уже, хватит, сиди спокойно на даче, копай грядки. Наверное, это было бы более правильным, но у меня, наоборот, тенденция противоположная — профессиональная деятельность затмевает все эти милые сердцу занятия. Возможно, кто-то смотрит на результаты моей работы с некоторым скепсисом. Не собираюсь вступать с ними в полемику, просто держу в уме: если мне 85 и мои спортсмены на пьедестале чемпионатов России, то все не так плохо», — сказал Мишин.