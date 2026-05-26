Петр Гуменник: у меня есть сертификат младшей медсестры

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью журналу «Мир фигурного катания» рассказал, что у него есть сертификат младшей медсестры.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

24-летний спортсмен учится на четвертом курсе Национального исследовательского университета (ИТМО) в Санкт‑Петербурге по специальности «Программная инженерия и компьютерная техника».

— Зачли ли мне какие-то экзамены автоматом после Олимпиады? В этом семестре у меня оставалась одна дисциплина — «Действия в чрезвычайных обстоятельствах». У меня есть сертификат младшей медсестры — именно медсестры, а не медбрата! Этого оказалось достаточно, чтобы получить «автомат», — рассказал Гуменник.

В этом сезоне Гуменник стал чемпионом России и победителем финала Гран-при. В феврале он выступил на Олимпийских играх в Италии, где в соревнованиях мужчин-одиночников занял шестое место. Итальянская редакция журнала Vogue включила наряд Гуменника в тройку лучших костюмов Олимпиады.

На прошлой неделе стало известно, что Гуменник находится в романтических отношениях с 29-летней фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
