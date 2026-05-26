Петр Гуменник: у меня есть сертификат младшей медсестры

24-летний спортсмен учится на четвертом курсе Национального исследовательского университета (ИТМО) в Санкт‑Петербурге по специальности «Программная инженерия и компьютерная техника».
— Зачли ли мне какие-то экзамены автоматом после Олимпиады? В этом семестре у меня оставалась одна дисциплина — «Действия в чрезвычайных обстоятельствах». У меня есть сертификат младшей медсестры — именно медсестры, а не медбрата! Этого оказалось достаточно, чтобы получить «автомат», — рассказал Гуменник.
В этом сезоне Гуменник стал чемпионом России и победителем финала Гран-при. В феврале он выступил на Олимпийских играх в Италии, где в соревнованиях мужчин-одиночников занял шестое место. Итальянская редакция журнала Vogue включила наряд Гуменника в тройку лучших костюмов Олимпиады.
На прошлой неделе стало известно, что Гуменник находится в романтических отношениях с 29-летней фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.