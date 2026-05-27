Олимпийский чемпион Шайдоров заявил, что его лишили зарплаты

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров заявил, что после победы на Играх-2026 в Милане не получает зарплату. По словам казахстанского спортсмена, ситуация мешает ему готовиться к новому сезону, сообщает Tengrinews.
«Когда я об этом негативно высказался, меня, видимо, хотели наказать. И с победы у меня нет зарплаты. И сейчас мне нужно готовиться к следующему сезону, и я не понимаю, как готовиться. Запланированы сборы, уже запланированы даты, когда я буду постановку программы делать», — сказал Шайдоров.
Фигурист предположил, что проблемы могут быть связаны с его критикой Министерства туризма и спорта Казахстана. Ранее спортсмену не понравилось, что после олимпийской победы в публичном пространстве раскрыли размер его зарплаты.
«Олимпийский цикл длится 4 года, почему выставили за один год, например, а других спортсменов нет? Я просто хочу развиваться, хочу кататься. И для меня важно, чтобы я оставался золотым достоянием страны, поднимал наш флаг, потому что большой потенциал у меня», — отметил Шайдоров.
По словам спортсмена, ему также неясна ситуация с оплатой постановки программ. Кроме того, Шайдоров заявил, что с 1 февраля у него убрали врача.
«Мне нужно только развиваться. Я высказался, что мне неприятно, что мою зарплату выставили. Ну, во-первых, это по закону неправильно. В целом не хочется разговаривать об этом. Это неприятно, и как будто за мою правду меня хотят наказать», — добавил фигурист.
В Дирекции развития спорта, которая входит в структуру министерства, заявили, что зарплата Шайдорову за январь и февраль 2026 года была выплачена полностью. С марта планировалось заключение нового договора с учетом олимпийского золота, а его условия сейчас обсуждаются сторонами.
Также в ведомстве сообщили, что за победу на Олимпиаде Шайдорову предусмотрены выплата 250 тысяч долларов, трехкомнатная квартира в Алматы и пожизненные ежемесячные государственные выплаты.
Шайдоров выиграл золото Олимпиады-2026 в Милане. Эта победа стала первым олимпийским титулом Казахстана в фигурном катании.