Петросян, Валиева и Трусова вошли в состав сборной России

Исполком Федерации фигурного катания России (ФФККР) утвердил состав национальной сборной России на сезон-2026/27. Об этом сообщает «Тверь и спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в основной состав национальной команды в женском одиночном катании вошли Аделия Петросян, Камила Валиева, Александра Трусова (Игнатова), Алиса Двоеглазова, Анна Фролова и Мария Захарова. В резервном составе оказались Дарья Садкова и Камила Нелюбова.

Отмечается, что члены основного состава сборной России получат от ФФККР централизованное финансирование и экипировку, резервного — экипировку и шанс попасть в главный состав.

В декабре 2025 года закончилась четырехлетняя дисквалификация Камилы Валиевой, которую она получила из-за наличия в допинг-пробе запрещенного препарата триметазидина. Незадолго до возвращения она покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренироваться в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

В марте 20-летняя фигуристка в Санкт-Петербурге выступила с первым соревновательным прокатом после дисквалификации. Валиева получила 70,09 балла за короткую программу и помогла сборной Москвы выиграть Кубок Первого канала.

Аделия Петросян представляла Россию на Олимпийских играх 2026 года в Италии. 18-летняя фигуристка набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В начале своей программы она упала с четверного тулупа и тем самым вышла из борьбы за медали.

Александра Трусова в январе возобновила карьеру после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребенка. 21-летняя фигуристка, выигравшая серебро на Олимпиаде-2022, вместе с Петросян тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

