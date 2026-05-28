Российский тренер призвал включить Валиеву и Трусову в состав сборной

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года, а все ее результаты за этот период, включая золото командного турнира Олимпиады, были аннулированы. Впоследствии сборная России получила бронзовые медали. Срок дисквалификации Валиевой завершился 25 декабря 2025 года.