Российский тренер призвал включить Валиеву и Трусову в состав сборной

Спортсменки уже выступали на Олимпиаде в 2022 году, в Пекине.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер России Александр Жулин поддержал идею включения Камилы Валиевой и Александры Трусовой в резервный состав национальной команды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, их нужно включать в резерв сборной, это наши звезды. У них огромные перспективы в предстоящем сезоне», — заявил Жулин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трусова и Валиева были включены в список основного состава сборной России.

На Олимпиаде в Пекине Александра Трусова завоевала серебряную медаль, уступив только Анне Щербаковой. Она стала первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Также Трусова стала второй спортсменкой после Мики Андо, которой удалось выполнить четверной сальхов.

Камила Валиева является серебряным призером чемпионата России 2021 года и чемпионкой Европы 2022 года. В составе сборной России она выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года, а все ее результаты за этот период, включая золото командного турнира Олимпиады, были аннулированы. Впоследствии сборная России получила бронзовые медали. Срок дисквалификации Валиевой завершился 25 декабря 2025 года.

Ранее в ФФККР призвали не доверять публикациям с предполагаемым составом сборной.