Малинин выступил за возвращение россиян на международные турниры

«Что я думаю о том, что в турнире не участвуют российские фигуристы? Если честно, я не совсем понимаю нынешнюю ситуацию, но так как я люблю фигурное катание, я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы. Мне не очень нравится, когда в спорт вмешивается политика», — сказал Малинин.