Малинин выступил за возвращение россиян на международные турниры

Американский фигурист Илья Малинин высказался о недопуске россиян на международные турниры. Об этом сообщает телеграм-канал «Всем лутц!».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: CJ GUNTHER/EPA/TASS

21-летний американец ответил на вопросы журнала The Figure Skating Life Magazine во время чемпионата мира по фигурному катанию, который проходил в Праге в конце марта.

«Что я думаю о том, что в турнире не участвуют российские фигуристы? Если честно, я не совсем понимаю нынешнюю ситуацию, но так как я люблю фигурное катание, я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы. Мне не очень нравится, когда в спорт вмешивается политика», — сказал Малинин.

На ЧМ-2026 в Праге Малинин стал трехкратным чемпионом мира. За короткую и произвольные программы он набрал 329,40 балла, опередив японцев Юму Кагияму (306,67) и Сюна Сато (288,54).

Малинин был главным фаворитом на Олимпийских играх 2026 года в Италии, но провалился в личном турнире, заняв восьмое место. Тем не менее, он стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.

Малинин родился в Фэрфаксе (штат Виргиния) в семье российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, представлявших на международном уровне Узбекистан.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от международных турниров. До Олимпиады-2026 российские фигуристы были допущены в нейтральном статусе, но выступить на ЧМ-2026 им не позволили.