«Нелогично и невозможно». Шайдоров рассказал о трудовом договоре

«Как и многие другие спортсмены высокого класса из разных видов спорта, я получаю зарплату из Федерации и Дирекции развития спорта. С Федерацией договор был заключен. Но, как мне говорят, выплаты задерживаются, потому что Фонд по поддержке спорта рассматривает заявку на финансирование. Поэтому ни я, ни команда не получают зарплату уже пять месяцев. Дирекция развития спорта действительно выплатила мне зарплату за январь и до 22 февраля 2026 года.



Чтобы обсудить новый договор на 2026 год, со мной и моей командой связались только в середине мая, у меня есть переписка с подтверждением. Договор не согласован, но не потому, что я не согласен с суммой или отказываюсь приехать как это подают и хотят это показать. В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года.



Мы с командой лишь попросили с юридической стороны пересмотреть этот пункт, потому что это нелогично и невозможно, я не могу в 2026 году выиграть Олимпиаду, которая состоится только через четыре года. Мы задали эти вопросы юристам, попросили пересмотреть этот пункт, но по сей день с нами не связывались, как это подают в СМИ. Учитывая все, что происходит, я предполагаю, что все выплаты, заключение договора и прочие вопросы затягивались искусственно, поэтому и озвучил.



Я счастливый человек, я занимаюсь своим любимым делом. Для меня деньги не самое главное в жизни, я успею их заработать. Я просто хочу, чтобы все условия, которые были мне обещаны, были выполнены. Но с февраля месяца у меня даже нет врача. Меня упрекают в том, что я вынес этот вопрос публично. Скажу так — я не шел на интервью специально для того, чтобы поднять эту тему. Но так вышло, что мне задали вопрос, и я ответил правду, как есть. Я врать не умею.



На самом деле, в течение месяца наш вопрос о подготовке к новому сезону игнорировался. О том, что у меня 5 июня запланированы сборы, мы сообщали и объясняли, что мне это необходимо. Все это мы озвучивали, неоднократно звонили, скинули сметы, спрашивали, смогут ли оплатить постановку программ, оплатят ли сборы, купят ли билеты, на что не было ни внятных ответов, ни организации сборов соответственно по сегодняшний день, хотя вылет через неделю.



И поверьте мне, если бы я к этому моменту получил выплаты за олимпийское золото, я бы организовал подготовку за свой счет и не выносил бы вопросы публично. Но я считаю, что каждый должен выполнять свою работу, я — спортсмен, и моя работа — выходить на тренировки три раза в день, что я и делаю.



Я решил, что, если все-таки получу финансирование на сезон, включая организацию всей подготовки и сборов, то всю невыплаченную зарплату направлю на поддержку и помощь детям в честь Дня защиты детей. Пусть это будет подарок от меня и всех казахстанцев, кто меня поддерживает. Дети — это наше будущее, и мы должны их ценить. Еще раз спасибо всем неравнодушным за поддержку, я это очень ценю», — написал Шайдоров в соцсетях.