«Остался месяц»: Евгения Медведева раскрыла детали предстоящей свадьбы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о намерении вступить в брак с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым в ближайшее время.
Как информирует woman.ru, на вопрос о сроках свадьбы Медведева ответила: «Уже совсем скоро». Гайнутдинов уточнил: «Около месяца».
Пара не ставила целью выбор особой даты для проведения церемонии. По словам невесты, любая дата свадьбы является красивой сама по себе.
«Подготовка проходит хорошо, семейно, комфортно. Мы не волнуемся. У нас профессиональная команда, которая нас максимально разгрузила. Поскольку девочки знают наш график, нашу загруженность. Они стараются сделать все для нас — и у них получается», — заявила Медведева на V Национальной премии Института развития интернета.
Медведевой 26 лет. В апреле 2023 года она объявила о завершении профессиональной карьеры. С 2024 года фигуристка состоит в отношениях с Гайнутдиновым. Помолвка пары состоялась в ноябре 2025 года.