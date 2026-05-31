Авербух оценил шансы Валиевой и Трусовой отобраться в сборную

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался о возможном включении Камилы Валиевой и Александры Игнатовой, ранее выступавшей под фамилией Трусова, в сборную России, сообщает «Матч ТВ».
По словам Авербуха, спортсменки должны выступить на чемпионате России, а состав национальной команды нужно формировать по итогам турнира.
«Что значит “включить”? Они должны выступить на чемпионате России, и после этого будет сформирована сборная по результатам, показанным на чемпионате страны. Все шансы попасть в расширенный состав сборной России у них есть. Но включение по желанию кого-либо невозможно!» — сказал Авербух.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе сообщил, что Игнатова и Валиева написали заявления и планируют выступать в следующем сезоне.
Валиева не участвовала в официальных стартах после дисквалификации, срок которой истек в декабре 2025 года. Игнатова также возвращается к соревнованиям после паузы, связанной с рождением ребенка.
Чемпионат России остается одним из ключевых внутренних турниров сезона. По его итогам обычно определяется круг фигуристов, претендующих на место в сборной и участие в главных стартах.