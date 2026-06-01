Малинин: «Хочу вывести фигурное катание на новый уровень внимания»

Трехкратный чемпион мира Илья Малинин рассказал, что на данном этапе карьеры его амбиции уже не ограничиваются борьбой за титулы и награды. Американский фигурист отметил, что ставит перед собой задачу повысить популярность фигурного катания во всем мире и в будущем хочет реализовать себя в творческих профессиях за пределами спорта.
— Медали не определяют человека. Именно такой у меня сейчас образ мышления. Дело больше не в завоевании медалей. Я хочу изменить этот вид спорта. Я хочу вывести фигурное катание на новый уровень внимания. И я начинаю это видеть. Особенно благодаря всем другим фигуристам, которые помогают в этом движении. Многие люди подходят ко мне и говорят, что я вдохновляю их кататься на коньках или становиться лучше. Я очень горжусь этим. Я хочу, чтобы фигурное катание стало одним из самых популярных видов спорта и искусства в мире.
— А какие у вас цели помимо фигурного катания?
— У меня есть несколько целей помимо фигурного катания. Я надеюсь начать карьеру в сфере дизайна одежды, хочу стать видеоблогером. Я хочу, чтобы меня знали не только как фигуриста. Мне нравится быть очень креативным. Я действительно хочу вдохновлять людей по всему миру и помогать им понять, что быть другим — это нормально. Быть уникальным — это нормально, выделяться — в этом нет ничего плохого. Если всем нравится одно и то же, и все ненавидят всех остальных за то, что они другие, это просто нехорошее общество.
— Что делает вас уникальным?
— Я действительно чувствую себя открытым всему и хочу больше узнавать о людях и вещах. Изучать новые идеи, теории. Мне очень нравится обсуждать гипотетические теории Вселенной или мира. Знаете, духовность, неестественное или сверхъестественное. Я из тех людей, которые любят многому учиться, — приводит слова Малинина Dazed.