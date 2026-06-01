Малинин: «Хочу вывести фигурное катание на новый уровень внимания»

— У меня есть несколько целей помимо фигурного катания. Я надеюсь начать карьеру в сфере дизайна одежды, хочу стать видеоблогером. Я хочу, чтобы меня знали не только как фигуриста. Мне нравится быть очень креативным. Я действительно хочу вдохновлять людей по всему миру и помогать им понять, что быть другим — это нормально. Быть уникальным — это нормально, выделяться — в этом нет ничего плохого. Если всем нравится одно и то же, и все ненавидят всех остальных за то, что они другие, это просто нехорошее общество.