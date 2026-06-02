ISU обновил правила гражданства и резиденства

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил правила гражданства и резидентства.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

С 12 июня выступать за новую страну можно только при наличии её гражданства или подтверждённого проживания минимум 180 дней за последний календарный год.

Ранее в правиле 109 Международного союза конькобежцев указывалось, что спортсмен должен прожить в новой стране не менее года. Теперь же даётся чёткое определение, согласно которому непрерывное проживание должно составлять минимум 180 дней в течение последнего календарного года. Статус требуется подтверждать ежегодно.

В спортивных и танцевальных парах ранее допускалось, чтобы один из спортсменов прожил в новой стране хотя бы год, а второй должен был быть просто гражданином любой страны-члена ISU. Теперь как минимум один из партнёров должен иметь гражданство этой страны, а второй должен непрерывно проживать в ней минимум 180 дней в течение последнего календарного года.