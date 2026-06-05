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Валиева и Трусова вошли в резервный состав сборной России

Состав сборной на следующий сезон опубликован Федерацией фигурного катания на коньках (ФФКР).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) вошли в резервный состав сборной России на следующий сезон, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В основной состав женской команды включены Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова.

У мужчин — Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

В парном катании в состав вошли: Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

В танцах на льду в состав вошли: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Шичина и Павел Дрозд, Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Президент Федерации Антон Сихарулидзе сообщил, что Валиева и Игнатова подали заявления о возвращении в соревновательный сезон. Игнатова завершила декретный отпуск после рождения сына, а Валиева в декабре 2025 года отбыла дисквалификацию и снова начала тренироваться. Обе выступили на чемпионате России по прыжкам, а Валиева также участвовала в Кубке Первого канала.

Игнатовой 21 год: она серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года и призёр чемпионатов Европы (серебро и бронза). Валиевой 20 лет, она держит мировые рекорды в короткой, произвольной и сумме обеих программ.

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