Александра Трусова защитила диплом на журфаке МГУ

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что успешно защитила диплом в Московском государственном университете. Напомним, что в 2023 году она поступила на факультет журналистики.
«Всем привет! Сегодня я защитила диплом в МГУ. Скоро получу его. Хотела сказать, что очень страшно. Мне спокойнее намного выступать. Я поняла, что экзамены вообще не для меня, особенно устные. Устные — просто жесть. Считаю, что герои все те, кто может спокойно рассказывать и сдавать экзамены. На мой взгляд, кататься проще. Госы я сдала ещё в середине мая. Сегодня защитила диплом. Теперь жду его получения», — сказала Трусова в своем телеграм-канале.
На счету Александры Трусовой медали на международных соревнованиях. В 2020 году на чемпионате Европы в Граце она завоевала бронзу. Аналогичную медаль Трусова взяла в 2021 году на чемпионате мира в Стокгольме. 2022 год Трусова начала с серебра чемпионата Европы в Таллине. Она поднялась с третьего места на второе после дисквалификации Камилы Валиевой. Затем Александра Трусова завоевала серебро Олимпийских игр в Пекине.