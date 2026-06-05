Александра Трусова защитила диплом на журфаке МГУ

«Всем привет! Сегодня я защитила диплом в МГУ. Скоро получу его. Хотела сказать, что очень страшно. Мне спокойнее намного выступать. Я поняла, что экзамены вообще не для меня, особенно устные. Устные — просто жесть. Считаю, что герои все те, кто может спокойно рассказывать и сдавать экзамены. На мой взгляд, кататься проще. Госы я сдала ещё в середине мая. Сегодня защитила диплом. Теперь жду его получения», — сказала Трусова в своем телеграм-канале.