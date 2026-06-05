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Александра Трусова защитила диплом на журфаке МГУ

Александра Трусова призналась, что так не нервничала даже перед соревнованиями.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Илья Московец/URA.RU/TASS

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что успешно защитила диплом в Московском государственном университете. Напомним, что в 2023 году она поступила на факультет журналистики.

«Всем привет! Сегодня я защитила диплом в МГУ. Скоро получу его. Хотела сказать, что очень страшно. Мне спокойнее намного выступать. Я поняла, что экзамены вообще не для меня, особенно устные. Устные — просто жесть. Считаю, что герои все те, кто может спокойно рассказывать и сдавать экзамены. На мой взгляд, кататься проще. Госы я сдала ещё в середине мая. Сегодня защитила диплом. Теперь жду его получения», — сказала Трусова в своем телеграм-канале.

На счету Александры Трусовой медали на международных соревнованиях. В 2020 году на чемпионате Европы в Граце она завоевала бронзу. Аналогичную медаль Трусова взяла в 2021 году на чемпионате мира в Стокгольме. 2022 год Трусова начала с серебра чемпионата Европы в Таллине. Она поднялась с третьего места на второе после дисквалификации Камилы Валиевой. Затем Александра Трусова завоевала серебро Олимпийских игр в Пекине.