3 упражнения для плоского живота, которые делают российские фигуристки

Сядьте на ягодицы, ноги вытяните вперед. Обхватите бедра руками ближе к коленям. На выдохе оторвите ноги от пола и отведите их как можно дальше от себя, выпрямляя спину. Задача — удерживать равновесие силой мышц живота, а не за счет инерции. В идеале тело и ноги образуют угол 90 градусов, но если тяжело, можно начинать с согнутых коленей. Зафиксируйтесь в таком положении на 10−15 секунд и постепенно увеличивайте время удержания. Выполните 3−5 подходов.