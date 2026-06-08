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3 упражнения для плоского живота, которые делают российские фигуристки

Лето — это время открытых купальников и желания выглядеть на все сто. А главный секрет идеальной фигуры — подтянутый животик. Известные фигуристки точно знают, как его получить.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Особое внимание в тренировках фигуристок уделяется мышцам кора — именно они обеспечивают устойчивость при приземлениях и помогают удерживать равновесие. В этой статье — три упражнения для плоского живота, которые регулярно делают известные российские фигуристки.

Скручивания с поднятием ног: метод Евгении Медведевой

Евгения Медведева
Евгения МедведеваИсточник: Соцсети

Упражнение, которое любят многие фигуристки за его эффективность в проработке верхнего и нижнего отделов пресса одновременно, особенно часто использовалось в программах тренировок Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира рассказывала, что проделала серьезную работу над своим телом, чтобы усложнить программы и соответствовать высоким техническим требованиям.

Для выполнения лягте на спину, руки вытяните за голову, ноги держите прямыми. Одновременно поднимайте корпус и прямые ноги, стараясь коснуться руками стоп. Это комплексное движение нагружает и верхнюю, и нижнюю часть пресса. При выполнении упражнения не нужно торопиться. Делайте движения плавно и подконтрольно, чувствуя, как напрягаются мышцы живота. Дышите равномерно, на выдохе — усилие, на вдохе — возвращение в исходное положение. Рекомендуется выполнять 3 подхода по 12−15 повторений.

Планка с касанием плеч от Александры Трусовой

Александра Трусова
Александра ТрусоваИсточник: Соцсети

Александра Трусова — спортсменка, доказавшая, что женское фигурное катание может быть невероятно мощным. На ее тренировках большое место всегда занимала общая физическая подготовка. Известно, что даже во время локдауна в период самоизоляции она продолжала ежедневные тренировки: бегала, качала пресс и укрепляла спину. Один из самых эффективных вариантов укрепления кора для стабилизации корпуса — планка.

Примите упор лежа на прямых руках, кисти строго под плечами. Спина должна быть абсолютно прямой, без прогиба в пояснице — все тело представляет собой одну прямую линию, пресс и ягодицы напряжены. Сохраняя устойчивое положение, оторвите одну руку от пола и дотроньтесь ею до противоположного плеча. Верните руку на пол и повторите движение другой рукой. Для усложнения можно добавлять динамику — во время касания стараться сохранять бедра неподвижными и не раскачиваться. Выполняйте от 30 до 60 секунд.

«Складочка»: любимое упражнение Анны Щербаковой

Анна Щербакова
Анна ЩербаковаИсточник: Соцсети

В фигурном катании огромную роль играет устойчивость в группировках во время вращений. Для этого фигуристки часто тренируют статическое удержание тела под названием «угол». Анна Щербакова, которая восстанавливалась после операции и на фоне реабилитации много работала над поддержанием тонуса, подтверждает, что удержание угла идеально подходит для глубокой проработки мышц кора.

Сядьте на ягодицы, ноги вытяните вперед. Обхватите бедра руками ближе к коленям. На выдохе оторвите ноги от пола и отведите их как можно дальше от себя, выпрямляя спину. Задача — удерживать равновесие силой мышц живота, а не за счет инерции. В идеале тело и ноги образуют угол 90 градусов, но если тяжело, можно начинать с согнутых коленей. Зафиксируйтесь в таком положении на 10−15 секунд и постепенно увеличивайте время удержания. Выполните 3−5 подходов.

Главный секрет спортсменок — регулярность. Выполняйте эти упражнения на голодный желудок, концентрируясь на дыхании и работе целевых мышц, и результаты в виде подтянутого животика и стройной талии не заставят себя ждать.