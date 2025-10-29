Сила мышц: от чего зависит и как развить без перегрузок

Даже если вы не стремитесь к рекордам, развитие мышечной силы помогает укрепить суставы, улучшить баланс и замедлить возрастное снижение тонуса. В статье разберем, от чего зависит сила, какие бывают ее виды и как тренировать тело безопасно и эффективно.