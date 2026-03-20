Жим гантелей лежа: базовое упражнение для верха тела

Жим гантелей лежа относят к базовым силовым упражнениям для верха тела. Его выполняют на горизонтальной или наклонной скамье, а также на полу. Ниже разберем технику движения, варианты выполнения и частые ошибки.
Коротко о главном:
- жим гантелей лежа развивает силу и объем грудных мышц;
- в работу дополнительно включаются передняя дельта и трицепс;
- локти обычно держат под углом около 45° к корпусу;
- гантели движутся по дуге, а не строго вертикально;
- наклонная скамья смещает нагрузку на верхнюю часть груди.
Какие мышцы работают при жиме гантелей лежа
Во время жима гантелей одновременно работают несколько мышечных групп. Основную работу выполняет большая грудная мышца. В зависимости от угла скамьи акцент может смещаться на верхнюю или среднюю часть груди. В движение также активно включается передний пучок дельтовидной мышцы, помогая выжимать гантели вверх.
Трицепс участвует в разгибании локтя и помогает завершить движение. Дополнительную стабильность создают мышцы плечевого пояса — вращательная манжета, передняя зубчатая и малая грудная мышцы. Они удерживают плечевой сустав и помогают контролировать положение гантелей.
Техника выполнения жима гантелей лежа на наклонной скамье
В жиме гантелей техника особенно важна: неправильное положение локтей или плеч может перегрузить суставы.
Для начала выберите угол наклона скамьи — обычно используют 15, 30 или 45 градусов. Попробуйте разные варианты и остановитесь на том, при котором движение получается устойчивым и комфортным.
Перед началом упражнения сведите лопатки и прижмите их к скамье. Таз также остается прижатым, поэтому в пояснице сохраняется небольшой естественный прогиб. Стопы упираются в пол и создают устойчивую опору. Локти располагаются ближе к корпусу — примерно под углом 45 градусов.
Далее гантели выжимают вверх по дуге. В верхней точке они не должны соприкасаться. При опускании локти опускаются немного ниже уровня скамьи.
Техника выполнения жима гантелей лежа на горизонтальной скамье
Техника жима на горизонтальной скамье похожа на жим гантелей в наклоне. Лопатки сведены, грудь выдвинута вперед. Локти так же выставлены под углом 45 градусов, кисть находится над локтем, не заваливаясь ни вперед, ни назад. При движении вниз почувствуйте, как растягиваются грудные мышцы. Важно не опускать гантели максимально низко, это может привести к травме — достаточно опустить локти чуть ниже корпуса.
Техника выполнения жима гантелей лежа на полу
На полу амплитуда движения короче: локти упираются в пол и не опускаются ниже корпуса. Поэтому трицепсы работают активнее, а грудные мышцы растягиваются меньше. Из плюсов — из-за короткой амплитуды некоторым людям легче работать с более тяжелым весом, и такое упражнение не требует дополнительного оборудования, его можно выполнять дома.
Исходное положение — ноги согнуты в коленях. Лопатки сведены, в пояснице небольшой прогиб. Гантели выжимают вверх по дуге и медленно опускают вниз до касания локтями пола.
Как правильно делать жим гантелей лежа: общие советы
Ниже — рекомендации, которые подойдут при разных вариациях жима гантелей лежа:
- Все движения делаются плавно, с контролем, если это не получается, то нужно взять вес поменьше.
- Плечи остаются прижатыми к скамье, нужно следить, чтобы они не вытягивались вперед вслед за руками.
- Выдыхайте, когда выжимаете гантели вверх, и вдыхайте при опускании.
- В верхней точке гантели находятся примерно над плечами, а не строго над центром груди.
- Локти лучше держать под углом около 45 градусов к корпусу. Если они сильно расходятся в стороны, нагрузка смещается в плечевой сустав и растет риск дискомфорта.
- Для прогресса важно повышать вес постепенно. Как только один вес дается легко при соблюдении техники, пора переходить к следующему.
Жим гантелей лежа может создавать нагрузку на плечевой сустав. При острой боли в плече, воспалении сухожилий или недавних травмах плечевого пояса упражнение лучше временно исключить. Если дискомфорт появляется во время движения, стоит уменьшить вес, сократить амплитуду или заменить упражнение более щадящим вариантом.
Вопросы и ответы
Ответим на вопросы, которые часто задают про жим гантелей лежа.
В чем разница между наклонной скамьей и горизонтальной?
Наклонная скамья помогает лучше прокачать верх грудных мышц, при этом средняя и нижняя части груди тоже получат часть нагрузки. Горизонтальная скамья позволяет взять больший вес.
Как не травмировать плечи?
Частая ошибка новичков — когда в исходном положении локти находятся под углом 90 градусов к телу. Если из такой позиции жать гантели вверх, то это может привести к проблемам с плечевым суставом. Поэтому общая рекомендация — держать локти ближе к телу, так траектория получается более естественной для плеч.
Сколько подходов и повторений делать для прогресса?
Это зависит от ваших целей. Для развития силы обычно используют тяжелый вес на три-шесть повторений.
Для роста мышц чаще работают в диапазоне 8−12 повторений.
После отдыха, который длится одну-три минуты, сделать еще один подход, обычно делают три-четыре подхода. Максимальный вес — самый тяжелый вес, который можно пожать один раз с хорошей техникой.
Как правильно закинуть гантели в исходное положение?
При работе с тяжелыми гантелями их удобно сначала поставить на бедра, а затем, помогая ногами, вывести в исходное положение. Такой способ часто используют на наклонной скамье.
Если вес небольшой, гантели можно поднять сразу: лечь на спину и одним движением вывести их вверх.