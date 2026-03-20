Жим гантелей лежа: базовое упражнение для верха тела

Техника жима на горизонтальной скамье похожа на жим гантелей в наклоне. Лопатки сведены, грудь выдвинута вперед. Локти так же выставлены под углом 45 градусов, кисть находится над локтем, не заваливаясь ни вперед, ни назад. При движении вниз почувствуйте, как растягиваются грудные мышцы. Важно не опускать гантели максимально низко, это может привести к травме — достаточно опустить локти чуть ниже корпуса.