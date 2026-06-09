Михаил Шайдоров прибыл в США для стажировки у Рафаэля Арутюняна

Об этом Михаил Шайдоров сообщил в своих социальных сетях. Он опубликовал фотографию на фоне ледовой арены Great Park Ice, расположенной в калифорнийском городе Ирвайн. Ранее победитель Олимпийских игр 2026 года заявил о намерении пройти стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна. Также он планирует поработать с хореографом и постановщиком из Канады Ше-Линн Бурн.