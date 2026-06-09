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Михаил Шайдоров прибыл в США для стажировки у Рафаэля Арутюняна

Олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров будет проходить стажировку в Калифорнии у Рафаэля Арутюняна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Об этом Михаил Шайдоров сообщил в своих социальных сетях. Он опубликовал фотографию на фоне ледовой арены Great Park Ice, расположенной в калифорнийском городе Ирвайн. Ранее победитель Олимпийских игр 2026 года заявил о намерении пройти стажировку у тренера Рафаэля Арутюняна. Также он планирует поработать с хореографом и постановщиком из Канады Ше-Линн Бурн.

Ранее Шайдоров заявлял, что после триумфа на Олимпийских играх в Милане ему перестали выплачивать зарплату. Позже в Министерстве спорта Казахстана сообщили, что все вопросы, связанные с контрактом спортсмена, были урегулированы.

Арутюняну 68 лет. Он более 20 лет работает в Калифорнии и тренирует топ-фигуристов со всего мира. Его ключевые постоянные ученики — Софья Самоделкина и американский одиночник Эндрю Торгашев. Также Арутюнян входит в официальный олимпийский штаб Ильи Малинина.

21-летний Шайдоров сенсационно выиграл золото в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане, набрав 291,58 балла. Эта победа стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года. Также на его счету серебро чемпионата мира 2025 года. Спортсмен тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова.