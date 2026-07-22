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Лучшая юниорка России получила нейтральный статус ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус фигуристке Елене Костылевой и еще 11 россиянам, сообщается на официальном сайте организации.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе получили представители трех дисциплин фигурного катания.

В одиночном катании разрешение получили двукратная победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева, Виктория Стрельцова, Софья Дзепка и Лев Лазарев.

Среди участников танцев на льду нейтральный статус предоставлен дуэтам Мария Фефелова / Артем Валов и Дарья Дрожжина / Иван Тельнов.

В парном катании право выступать в нейтральном статусе получили пары Полина Шешелева / Егор Карнаухов и Полина Сажина / Алексей Белкин.

Ранее разрешение на выступления в нейтральном статусе получили фигуристы: Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.

В общей сложности Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус 20 российским фигуристам.

30 июня ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к турнирам под эгидой организации в сезоне-2026/27 при условии нейтрального статуса.

Первый этап Гран-при ISU сезона-2026/27 состоится с 23 по 25 октября во французском Анже.