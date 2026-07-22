Российские фигуристы выступят на этапе Гран-при впервые за 4 года

Турнир пройдет с 20 по 22 августа в Сиане.
В основной состав сборной России вошли Лев Лазарев, двукратная победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева и танцевальный дуэт Мария Фефелова / Артем Валов.
В резервный список включены Арсений Федотов, София Дзепка и Виктория Стрельцова.
Этап юниорского Гран-при в Китае станет первым международным стартом для российских фигуристов после отстранения, действовавшего с 2022 года.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус ведущим российским юниорам, среди которых Елена Костылева, Лев Лазарев, София Дзепка, Арсений Федотов, а также танцевальная пара Мария Фефелова / Артем Валов.
Напомним, 30 июня ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к турнирам под эгидой организации в сезоне-2026/27 при условии нейтрального статуса.