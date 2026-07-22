Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские фигуристы выступят на этапе Гран-при впервые за 4 года

Стал известен состав российских фигуристов, которые выступят на первом после отстранения этапе юниорского Гран-при ISU в Китае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет с 20 по 22 августа в Сиане.

В основной состав сборной России вошли Лев Лазарев, двукратная победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева и танцевальный дуэт Мария Фефелова / Артем Валов.

В резервный список включены Арсений Федотов, София Дзепка и Виктория Стрельцова.

Этап юниорского Гран-при в Китае станет первым международным стартом для российских фигуристов после отстранения, действовавшего с 2022 года.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус ведущим российским юниорам, среди которых Елена Костылева, Лев Лазарев, София Дзепка, Арсений Федотов, а также танцевальная пара Мария Фефелова / Артем Валов.

Напомним, 30 июня ISU объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к турнирам под эгидой организации в сезоне-2026/27 при условии нейтрального статуса.