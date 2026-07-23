«Не является экспертом». Свищев раскритиковал слова Плющенко

«Полностью поддерживаю позицию Михаила Владимировича Дегтярева. Считаю подобные высказывания в адрес собственного вида спорта и российской школы фигурного катания, которая во многом сформировала самого Плющенко как спортсмена, недопустимыми. Ни о какой деградации речи не идет. Несмотря на санкции, отечественная школа фигурного катания сохранила свои сильные стороны, а советские и российские традиции продолжают развиваться. Это признают мировые специалисты, а Плющенко сегодня к их числу не относится», — приводит РИА Новости слова Свищева.