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«Не является экспертом». Свищев раскритиковал слова Плющенко

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал неприемлемыми слова двукратного олимпийского чемпиона Евгении Плющенко о деградации фигурного катания в России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Ранее Плющенко, объясняя переход своего 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана, заявил: «Ездить там в Киров, Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов». Накануне эти слова также резко оценил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Полностью поддерживаю позицию Михаила Владимировича Дегтярева. Считаю подобные высказывания в адрес собственного вида спорта и российской школы фигурного катания, которая во многом сформировала самого Плющенко как спортсмена, недопустимыми. Ни о какой деградации речи не идет. Несмотря на санкции, отечественная школа фигурного катания сохранила свои сильные стороны, а советские и российские традиции продолжают развиваться. Это признают мировые специалисты, а Плющенко сегодня к их числу не относится», — приводит РИА Новости слова Свищева.

Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014) и двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2002, 2010). Также он является трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при. Плющенко завершил профессиональную карьеру в марте 2017 года.