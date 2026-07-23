«Не является экспертом». Свищев раскритиковал слова Плющенко

Ранее Плющенко, объясняя переход своего 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана, заявил: «Ездить там в Киров, Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов». Накануне эти слова также резко оценил министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Полностью поддерживаю позицию Михаила Владимировича Дегтярева. Считаю подобные высказывания в адрес собственного вида спорта и российской школы фигурного катания, которая во многом сформировала самого Плющенко как спортсмена, недопустимыми. Ни о какой деградации речи не идет. Несмотря на санкции, отечественная школа фигурного катания сохранила свои сильные стороны, а советские и российские традиции продолжают развиваться. Это признают мировые специалисты, а Плющенко сегодня к их числу не относится», — приводит РИА Новости слова Свищева.
Евгений Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006, 2014) и двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2002, 2010). Также он является трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при. Плющенко завершил профессиональную карьеру в марте 2017 года.