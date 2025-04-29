Почему я не худею: 10 продуктов, которые только притворяются правильными

Главная сложность — остановиться на разумной порции. Пара орехов быстро превращается в горсть, особенно если перекусывать ими на автомате. С ореховыми пастами ситуация еще сложнее: одна чайная ложка незаметно превращается в столовую, а вместе с ней — в лишние 150−200 ккал. А если добавить туда банан, то получится перекус на 300+ калорий без особого насыщения. К тому же сладкие варианты паст часто содержат сахар и масла, которые усиливают тягу к еде и добавляют «пустые» калории в рацион.