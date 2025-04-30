Упражнения для поясницы: как снять боль и укрепить мышцы

Наш позвоночник — тонкая конструкция, он уязвим к воздействию различных нагрузок, стрессов и травм. Чтобы разобраться, как укрепить мышцы поясницы и избавиться от напряжения в них, мы поговорили с Анастасией Жильцовой — врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине, сотрудником центра физической терапии «Стану» в Тюмени. Ниже привели несколько примеров упражнения при болях, которые Анастасия считает эффективными.