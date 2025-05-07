Не делай это в зале: 5 упражнений, которые только портят фигуру

Мы привыкли думать, что спорт — всегда путь к идеальному телу. Но все зависит не от самого зала, а от того, что именно вы в нем делаете. Некоторые упражнения, при неправильной технике или завышенной нагрузке, могут визуально утяжелить и исказить пропорции тела. В этой статье разберем пять типичных ошибок, которые могут незаметно испортить фигуру и простые способы их избежать.