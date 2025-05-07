Не делай это в зале: 5 упражнений, которые только портят фигуру

Мы привыкли думать, что спорт — всегда путь к идеальному телу. Но все зависит не от самого зала, а от того, что именно вы в нем делаете. Некоторые упражнения, при неправильной технике или завышенной нагрузке, могут визуально утяжелить и исказить пропорции тела. В этой статье разберем пять типичных ошибок, которые могут незаметно испортить фигуру и простые способы их избежать.
Упражнение № 1: жим штанги вверх
Это одно из самых распространенных упражнений для плеч, но при регулярном выполнении с весом выше среднего жим штанги легко перекачивает плечи и делает верхнюю часть тела визуально слишком тяжелой. Особенно заметно это у девушек с узким тазом: фигура теряет баланс, силуэт становится угловатым, а линии — жесткими.
Фитнес-тренер Мария Иванова это подтверждает: «Не злоупотребляйте жимами штанги и гантелей от груди с большим весом — это может привести к отечности плеч и зоны трапеций, визуально утяжелить верхнюю часть тела и нарушить женственные пропорции».
Вместо тяжелого жима лучше делайте легкие махи или разводки гантелей в стороны, стоя или сидя на скамье. Такие упражнения помогают проработать плечи без перегруза и сохранить изящную линию верха.
Упражнение № 2: приседания с большой нагрузкой
Приседания со штангой — классика тренировок ног. Но при чрезмерной нагрузке они могут перекачать квадрицепсы и сделать ноги визуально массивными. Особенно это заметно у девушек с «отзывчивой» мускулатурой, когда мышцы легко увеличиваются в объеме даже от небольших нагрузок. В итоге ноги выглядят грузными и зрительно становятся короче.
Фитнес-тренер Наталья Дарашевич предупреждает: «Пока вы не научитесь приседать правильно, не берите дополнительные отягощения. Так вы только закрепите ошибки, а риск для здоровья суставов кратно увеличится».
Замените тяжелые приседания на упражнения с собственным весом или легкими гантелями, контролируя технику и амплитуду движения. Это поможет укрепить мышцы ног без излишнего увеличения объема.
Упражнение № 3: тяга штанги в наклоне
Тяга штанги в наклоне — одно из любимых упражнений спортсменов для укрепления спины и формирования осанки. Но если выполнять его неправильно, то вместо красивой линии спины вы получите массивные плечи, о которых точно не мечтали.
Фитнес-тренер Андрей Белоцветов объясняет: «Чтобы тяга в наклоне была максимально эффективной, в первую очередь следите за правильным положением спины — она должна быть слегка прогнута в пояснице». Главная ошибка здесь — округлая спина и неправильный угол наклона корпуса. Из-за этого нагрузка перемещается с широчайших мышц спины на верх трапеций и руки. В итоге вместо тонкой талии и аккуратного верха вы видите в зеркале широкую и визуально тяжелую верхнюю часть тела.
Чтобы избежать этого, откажитесь от больших весов и сосредоточьтесь на укреплении кора и контроле осанки. Именно мышцы кора помогут удержать правильный угол наклона корпуса, распределяя нагрузку равномерно и не допуская «перекачки» плеч. Используйте небольшие гантели или резинку, чтобы лучше чувствовать работу мышц.
Упражнение № 4: выпады с тяжелой штангой
Выпады — хит для стройных ног и подтянутых ягодиц. Фитнес-тренер Михаил Саночкин подчеркивает преимущество упражнения: «Выпады — это одно из самых безопасных упражнений для коленей. А при проблемах с позвоночником они даже предпочтительнее приседаний, потому что не требуют большой нагрузки на спину».
Но стоит взять на плечи слишком тяжелую штангу, и эффект может стать обратным: ноги быстро увеличиваются в объеме, теряют легкость, а квадрицепсы становятся массивными и заметно выступают вперед.
Поэтому лучше отказаться от тяжелой штанги в пользу динамичных выпадов с собственным весом или легкими гантелями. Так вы проработаете ягодицы и ноги, сохранив женственность и легкость фигуры.
Упражнение № 5: берпи с отжиманием
Берпи часто включают в жиросжигающие программы: упражнение быстро поднимает пульс и дает чувство, будто проработано все тело. Но если делать его в тяжелой вариации — с глубоким отжиманием и прыжком — нагрузка может уйти совсем не туда. Самая частая ошибка — «проваливание» корпуса в планке. Вместо пресса работает поясница, а плечи и грудные мышцы берут на себя лишнее. В итоге фигура не становится стройнее — наоборот, верх кажется шире и плотнее.
Фитнес-тренер Екатерина Господарева предупреждает: «Когда человек уходит в нижнюю позицию, самое главное — не “провисать” в положении планки на прямых руках. В этот момент должны подключаться мышцы пресса».
Поэтому лучше начать с простой версии — без отжимания и высоких прыжков. Главное — держать корпус в тонусе и вовлекать мышцы кора. Тогда берпи даст нужный эффект без риска перекачать плечи или перегрузить спину.
Спорт и женственность прекрасно уживаются вместе — главное, разумно выбирать упражнения. Именно популярная «классика» вроде жимов, выпадов и тяг часто становится причиной утяжеленного верха, перекачанных ног или потерянных пропорций. Но это не повод отказываться от тренировок: достаточно скорректировать нагрузку, технику и слушать свое тело, чтобы фигура оставалась изящной, а спорт приносил удовольствие, а не новые комплексы.
Автор: Анастасия Тимофеева