Руки как у теннисистки: 5 упражнений без гантелей, чтобы летом носить майки

Встаньте так, как будто собираетесь нанести удар ракеткой — рука вытянута, плечо собрано. Зафиксируйте положение на 30 секунд. А после — добавьте мелкие вращения руками вперед и назад. Упражнение кажется простым, но уже через 20 секунд мышцы начнут гореть. И это нормально — так формируется та самая выносливость, за счет которой рука теннисистки не «падает» даже после трех-сетевого матча.