Бегаете, а вес не уходит: вот 5 причин, почему так происходит

Когда вы только начинаете бегать, тело воспринимает это как стресс. Метаболизм ускоряется, калории действительно сжигаются. Но организм — умная система. Уже через пару недель он адаптируется к новой нагрузке, научившись тратить меньше энергии на то же самое усилие. А значит, для поддержания эффекта нужно постоянно менять стимулы. Если каждый день заниматься на одном и том же уровне — вес будет стоять.