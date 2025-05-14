Плоский живот за 10 дней: как тренируются фитнес-модели, чтобы держать себя в форме

В интервью Клои советует новичкам не гнаться за результатом любой ценой: «Я бы посоветовала двигаться в своем темпе. Начало может быть очень сложным, так как нужно учитывать множество факторов, таких как диета, форма и постоянство. Единственное, на чем вам нужно сосредоточиться как новичку, — это ваш образ мышления… Начните с малого, вносите постепенные изменения и наращивайте силу».