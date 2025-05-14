Лопес, Стэйтем, Шакира: как спорт в детстве сделал из них суперзвезд

Когда парню исполнилось 12, он отправился в отпуск с родителями. Актер вспоминает, как однажды спустился к бассейну и увидел парня, прыгающего с трамплина в воду. Это зрелище так его заворожило, что он не мог отвести взгляд. А вернувшись домой, Джейсон записался в новую секцию — по прыжкам в воду. Так начался его путь в профессиональном спорте: он оказался сначала в юношеской, а после во взрослой сборной страны. Джейсон Стэйтем представлял Британию на крупных турнирах, но до своей мечты, участия в Олимпиаде, так и не добрался. Одной из причин стала нехватка денег — «спортивного» заработка хватало лишь на переезды.