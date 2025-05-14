Лопес, Стэйтем, Шакира: как спорт в детстве сделал из них суперзвезд

Знаменитости не рождаются с кубиками пресса на животе — за их подтянутыми фигурами стоят годы упорных тренировок. Многие и вовсе пришли в спорт еще детьми, а кто-то даже мечтал об олимпийском золоте. Сегодня рассказываем о звездах, которые с малых лет упорно занимались танцами, плаванием и футболом. И не впустую: все эти навыки пригодились им на пути к успеху.
Дженнифер Лопес — танцы с детства
Джей Ло выросла в простой семье с довольно строгим воспитанием. Мама будущей звезды была домохозяйкой, отец — программистом, и они совсем не разделяли надежд дочери стать суперзвездой. Однако творческим порывам девочки тоже не противились: с пяти лет Дженни брала уроки пения, а еще занималась гимнастикой и стала членом школьной команды по софтболу. Ей удалось достичь немалых успехов: Лопес даже выступала на национальных соревнованиях по легкой атлетике. Но главное место в ее сердце с детства занимали танцы.
«Для меня танцевать так же естественно, как дышать. Я скучаю по тому времени, когда могла, никем не узнанная, прийти в клуб и танцевать до утра среди людей, двигающихся в такт мне, врачуя собственную душу», — делилась звезда в интервью.
Когда в 18 лет Дженнифер бросила учебу и ушла из дома, она стала подрабатывать в ночных клубах и на подтанцовке, в том числе у Джанет Джексон. Занятия спортом в школьные годы подарили ей выносливость, а упорство помогло добиться мирового успеха. Она очень много тренировалась и стала получать приглашения в мюзиклы и кино.
Сейчас Лопес 55, но она по-прежнему выглядит прекрасно и дает «огня» на своих шоу. Певица подчеркивает, что спорт и здоровое питание — неотъемлемая часть ее жизни. Даже после тяжелого дня она находит время на зал и чередует кардио и силовые нагрузки с любимым танцами.
Джейсон Стетхем — прыжки в воду
Мало кто знает, что Джейсон был профессиональным спортсменом и даже выступал за сборную Великобритании по прыжкам в воду. В детстве он пробовал боксировать вместе с братьями, увлекался гимнастикой и по-настоящему горел футболом. Маленький Стэйтем даже был нападающим в школьной команде.
Когда парню исполнилось 12, он отправился в отпуск с родителями. Актер вспоминает, как однажды спустился к бассейну и увидел парня, прыгающего с трамплина в воду. Это зрелище так его заворожило, что он не мог отвести взгляд. А вернувшись домой, Джейсон записался в новую секцию — по прыжкам в воду. Так начался его путь в профессиональном спорте: он оказался сначала в юношеской, а после во взрослой сборной страны. Джейсон Стэйтем представлял Британию на крупных турнирах, но до своей мечты, участия в Олимпиаде, так и не добрался. Одной из причин стала нехватка денег — «спортивного» заработка хватало лишь на переезды.
В конце 90-х будущую звезду пригласили стать моделью в рекламе джинсов, потом начались съемки в клипах и кино. Но и сейчас спорт остается важной частью жизни мужчины — благодаря отличной форме он исполняет трюки на съемках без дублеров.
Шакира — танцы с раннего детства
Гибкость и пластичные танцы стали визитной карточкой Шакиры. Звезда призналась: чтобы поддерживать себя в форме, она тренируется 5−6 раз в неделю. Танцы буквально вшиты в ДНК знаменитости, ведь она родилась на Карибском побережье. Ходит шутка, что здесь дети учатся танцевать раньше, чем ходить…
В школьные годы Шакира обожала выступать перед сверстниками, а в 10 лет серьезно увлеклась восточными танцами. Девочка даже стала участницей престижного конкурса «Да здравствуют дети!» и завоевала на нем главный приз: «Я начала двигать своими бедрами, как только встала на ноги и услышала ритмичную музыку, — делилась она в интервью швейцарской газете Blick. — Никто не учил меня этому, все пришло само собой. Уже позже я стала заниматься танцами настолько профессионально, что ни одна девушка не может двигаться так, как я».
Зендея — танцы и бег
Еще одна звезда, которая с детства занималась спортом — Зендея. Она не стремилась к медалям, но тренировки очень помогли ей закалить характер. Будущая актриса была членом баскетбольной и атлетических школьных команд. А уже в 8 лет она танцевала на спектаклях в Калифорнийском театре имени Уильяма Шекспира, где работала ее мама. Любовь к танцам девушка пронесла через всю жизнь.
«Я танцую каждый день по 1−2 часа: иногда в зале, иногда дома. Это заряжает энергией и одновременно расслабляет! — рассказывает Зендея. — На съемках “Дюны” я приучила к этому всю съемочную команду: после тяжелого дня мы собирались у меня в гримерке, Тимоти Шаламе приносил колонку, и мы танцевали до упаду».
Криштиану Роналду — футбол с дворового возраста
Отец Криштиану подрабатывал в футбольном клубе «Андоринья» и сам мальчик с 8 лет начал заниматься именно там. Мужчина наблюдал за всеми матчами сына и каждый вечер рассказывал дома о его успехах. Уже в 12 лет Роналнду был принят в академию лиссабонского «Спортинга» и быстро стал звездой. Но именно это время спортсмен называет самым тяжелым в своей биографии. Он ужасно скучал по родным и становился предметом насмешек из-за акцента. Но его способности и трудолюбие восхищали — Криштиану даже получил прозвище «пчелка». Именно упорство привело его на вершину футбольного олимпа.
«Одного лишь таланта недостаточно, если ты не трудишься, если не прикладываешь усилий каждый день», — подчеркивает спортсмен.
Не каждому мальчику, который любит играть с мячом предстоит стать известным футболистом и не каждая девочка с Карибского побережья станет звездой. Но спорт однозначно закаляет характер и помогает идти к своей цели — с этим сложно спорить.
Светлана Амирова