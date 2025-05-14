Хит для домашних тренировок: как быстро похудеть на степпере и подтянуть фигуру

Многие уверены: чем дольше тренировка, тем эффективнее. Но при занятиях на степпере важно не только время, но и его правильное распределение. Организм начинает активно сжигать жир только после первых 20 минут — именно тогда заканчиваются запасы гликогена. Поэтому лучший диапазон для тренировки — от 30 до 45 минут. За это время вы успеете выйти в зону жиросжигания и не перегрузить себя.