Как похудеть летом и не сорваться: 5 привычек для стройного тела без диет и зала

Чтобы не сбиваться с курса, достаточно немного внимательности. Прислушайтесь к себе: вы действительно голодны или просто поддались настроению? Можно и шашлык съесть, но пусть это будет осознанный выбор, без горы соусов и булок. А еще лучше — сделать ставку на общение и активность: прогуляться, потанцевать, поиграть с детьми. Атмосфера останется, а лишние калории — нет.