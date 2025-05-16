Меню на сушке: рацион фитнес-тренеров на каждый прием пищи

Период сушки — это четкая стратегия: нужно сохранить мышцы, убрать жир, не сорваться и не страдать. У каждого тренера для этого есть свои приемы, но суть одна — питание должно быть выверенным до грамма и при этом оставаться вкусным. В этой статье — максимально эффективный рацион на день от тех, кто точно знает, как быстро похудеть к лету.