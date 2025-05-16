Почему бег тормозит похудение: неочевидные причины, о которых вы не знали

Пробежки кажутся простым и логичным решением в борьбе за стройность. Но у многих все заканчивается усталостью и разочарованием: вес не уходит, самочувствие ухудшается, а тренировки превращаются в рутину. Все дело в том, что бег не панацея. Он может быть полезным, но только при правильном подходе. Разбираемся, что мешает сбрасывать вес — и какие виды активности действительно работают.