Атлет из Украины отстранен за выступление под русскую музыку

Федерация WABBA Ukraine опубликовала заявление в соцсетях, где принесла извинения за инцидент.
«Федерация WABBA Ukraine, которая является организатором открытого Кубка Украины по бодибилдингу, приносит свои искренние извинения за ситуацию, которая возникла во время произвольной программы одного из участников, когда в эфире прозвучала русскоязычная музыкальная композиция», — говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в социальных сетях.
Результаты атлета аннулировали, а в правила соревнований внесли поправку, запрещающую русскоязычную музыку. Примечательно, что большинство зрителейне выражали недовольства выбором трека.