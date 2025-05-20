Атлет из Украины отстранен за выступление под русскую музыку

«Федерация WABBA Ukraine, которая является организатором открытого Кубка Украины по бодибилдингу, приносит свои искренние извинения за ситуацию, которая возникла во время произвольной программы одного из участников, когда в эфире прозвучала русскоязычная музыкальная композиция», — говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в социальных сетях.