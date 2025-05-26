Красота в балансе: как тренеры видят идеальное спортивное тело в 2025 году

Вы можете иметь идеальные кубики пресса, но если вы сутулитесь и передвигаетесь с трудом, вся магия спортивности моментально улетучивается. Спортивное тело видно не столько по узкой талии, сколько по осанке и общей подаче. Уверенная, мягкая походка, расправленные плечи, прямая спина — вот что действительно приковывает взгляд и говорит о качественной работе над собой.