Калистеника: путь к сильному телу без тренажеров

— Тренеры по калистенике есть: кто-то работает на уличных площадках, кто-то — онлайн. И лучше всего начинать с тренером — это помогает избежать многих ошибок. Хотя официальной школы подготовки тренеров по калистенике пока нет, базовые принципы те же, что и в классическом фитнесе, просто с определенной спецификой. Многие атлеты проходят обучение на фитнес-тренеров в профильных учреждениях, благодаря чему могут вести занятия на площадках, обладая как теорией, так и практическим опытом.