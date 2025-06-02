Шейпинг: путь к женственной фигуре без тяжелого фитнеса

Представляет собой гармоничное сочетание силовых и аэробных упражнений, направленных на работу всех мышечных групп. Такой вид предполагает кардионагрузки — бег на месте или прыжки, а также растяжку и силовые тренировки со своим весом или легкими гантелями. Нагрузка увеличивается плавно, чтобы постепенно наращивать выносливость. Этот вид подходит как для начинающих, так и для тех, кто хочет повысить свою общую физическую подготовку.