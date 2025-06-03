Упругая попа за 2 недели: 5 лучших упражнений для домашних тренировок

Звучит просто, но даже тут не удается избежать ошибок. Одна из главных — попытка поднять таз за счет спины или задней поверхности бедер, а не самих ягодиц. Также частая ошибка, из-за которой теряется весь смысл упражнения — делать его быстро, с рывками, и при этом прогибаться в пояснице. Чтобы ягодицы действительно включились, важно осознанно «выложиться» именно ими: поднять таз плавно, напрячь мышцы как можно сильнее, а потом также плавно опустить вниз.