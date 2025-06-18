Пляж вместо зала: 4 лайфхака, как сжечь жир, просто гуляя по песку

Песок под ногами — не просто приятная текстура. Он работает как естественный массажер: каждый шаг босиком стимулирует сотни нервных окончаний на стопах, и это влияет на общее состояние. Мягкое давление на них может улучшать кровообращение, снижать напряжение и даже облегчать головную боль. Такой массаж особенно полезен тем, кто весь день проводит на ногах или в сидячем положении — а еще ходьба босиком по неровной поверхности улучшает баланс и снижает дискомфорт у людей с плоскостопием.