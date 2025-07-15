Лето без спортзала: ходьба заменит тренировку, если знать 1 прием

Такая нагрузка усиливает работу сердца, повышает выносливость и помогает сжигать больше калорий. При этом она щадящая для суставов, безопасна даже для новичков и не требует никакого оборудования. Этот метод подходит всем — и тем, кто хочет поддерживать форму, и тем, кто просто хочет чувствовать себя лучше.